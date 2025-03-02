مباشر تصفيات إفريقيا للمحليين – جنوب إفريقيا (1)-(1) مصر.. هدف التعادل

الأحد، 02 مارس 2025 - 16:56

كتب : FilGoal

منتخب مصر للمحليين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة جنوب إفريقيا ضد مصر في ذهاب الدور التمهيدي قبل الأخير في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للمحليين.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــ

ق 80: هدف التعادل بطريقة صاروخية

ق 66: جووووول محمد عنتر والأول

انطلاق المباراة

منتخب مصر المحليين جنوب إفريقيا المحليين منتخب مصر
نرشح لكم
تشكيل منتخب المحليين - سباعي دوري المحترفين أساسي أمام جنوب إفريقيا مواعيد مباريات الأحد 2 مارس 2025.. برشلونة ضد سوسيداد ومنتخب المحليين بعد الهبوط.. كيما أسوان يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق في التلاعب بنتائج المباريات وائل رياض: جاهزون تماما لأداء مباراة قوية.. ونأمل تحقيق الفوز على جنوب إفريقيا خبر في الجول - تحديد موعد مباراتي مصر ضد إثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم منتخب المحليين بزيه التقليدي أمام جنوب إفريقيا رحلة استغرقت 19 ساعة.. منتخب المحليين يصل بلومفونتين تحضيرا لمواجهة جنوب إفريقيا حكم سنغالي وآخر غاني.. اتحاد الكرة يكشف حكام مباراتي مصر أمام جنوب إفريقيا للمحليين
أخر الأخبار
الكشف عن موعد بداية المرحلة الثانية من الدوري المصري 23 دقيقة | الدوري المصري
إمام عاشور: لم اتأثر من هتافات جماهير الزمالك ضد.. ولماذا الشائعات تخصني فقط ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإسباني – برشلونة (4)-(0) سوسيداد.. جووووول الرابع ساعة | الدوري الإسباني
مباشر تصفيات إفريقيا للمحليين – جنوب إفريقيا (1)-(1) مصر.. هدف التعادل ساعة | منتخب مصر
خبر في الجول – ثاني أيام العيد.. الأهلي يحدد موعد مباراة الهلال السوداني 2 ساعة | الكرة المصرية
تشكيل برشلونة - هجوم ناري أمام سوسيداد في فرصة الانقضاض على الصدارة 2 ساعة | الدوري الإسباني
تشكيل منتخب المحليين - سباعي دوري المحترفين أساسي أمام جنوب إفريقيا 2 ساعة | الدوري المصري
أحمد دياب: رابطة الأندية لا تظهر كثيرا لأن الأزمات قلت 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رابطة الأندية لـ في الجول: فيديو أحمد رضا نُشر بالخطأ.. وإيقاف المتسبب فيه عن العمل 2 الأهلي يعلن اكتمال قائمته الإفريقية بإضافة اسمين جديدين 3 حرمان جماهير الزمالك مباراتين وعقوبة لمشجعين الأهلي ضمن عقوبات الرابطة للجولة 15 4 الثالث.. صلاح يكتب رقما تاريخيا جديدا مع ليفربول