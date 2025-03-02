مباشر تصفيات إفريقيا للمحليين – جنوب إفريقيا (1)-(1) مصر.. هدف التعادل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة جنوب إفريقيا ضد مصر في ذهاب الدور التمهيدي قبل الأخير في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للمحليين.

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ق 80: هدف التعادل بطريقة صاروخية

ق 66: جووووول محمد عنتر والأول

انطلاق المباراة