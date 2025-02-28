انتهت في الدوري السعودي - الهلال (2)-(3) أهلي جدة.. هاتريك توني

يلتقي الهلال مع الأهلي في قمة منافسات الجولة 23 من الدوري السعودي.

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ق 87 جوووووول هاتريك إيفان توني بصناعة ثانية من فيجا

ق 82 جوووووول التعادل من ماركوس ليوناردو بركلة جزاء

ق 78 ركلة جزاء للهلال بسبب لمسة يد ضد علي مجرشي

ق 74 جوووول سالم الدوسري يقلص الفارق بصناعة مالكوم

ق 53 جووووول الثاني سريعا من توني بعد تمريرة من جالينو

ق 47 جوووول إيفان توني يسجل الأول بعد تمريرة من جابري فيجا

بداية المباراة