انتهت في الدوري السعودي - الهلال (2)-(3) أهلي جدة.. هاتريك توني

الجمعة، 28 فبراير 2025 - 21:07

كتب : FilGoal

إيفان توني - أهلي جدة

يلتقي الهلال مع الأهلي في قمة منافسات الجولة 23 من الدوري السعودي.

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ق 87 جوووووول هاتريك إيفان توني بصناعة ثانية من فيجا

ق 82 جوووووول التعادل من ماركوس ليوناردو بركلة جزاء

ق 78 ركلة جزاء للهلال بسبب لمسة يد ضد علي مجرشي

ق 74 جوووول سالم الدوسري يقلص الفارق بصناعة مالكوم

ق 53 جووووول الثاني سريعا من توني بعد تمريرة من جالينو

ق 47 جوووول إيفان توني يسجل الأول بعد تمريرة من جابري فيجا

بداية المباراة

الهلال الدوري السعودي أهلي جدة
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