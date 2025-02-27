مباشر دوري اليد - الأهلي (17)-(16) الزمالك.. تقدم الأحمر

الخميس، 27 فبراير 2025 - 18:21

كتب : FilGoal

هدف عبد الرحمن فيصل - الأهلي - الزمالك - كرة يد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في دوري المحترفين رجال لكرة اليد.

ويقام اللقاء على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

ويتصدر فريق الأهلي جدول الترتيب برصيد 24 نقطة عقب مرور ست جولات.

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بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 22 نقطة بعد الخسارة أمام سبورتنج في الجولة الخامسة.

ويحصد الفريق الفائز في الوقت الأصلي 3 نقاط، بينما إذا تم اللجوء لرميات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل يحصل الفائز على نقطتين مقابل نقطة واحد للفريق المهزوم.

شاهد اللقاء من هنــــــــــــــــــــــا

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ق 8: 17-16 للأهلي

ق 5: 15-15

ق 1: التعادل سريعا 14-14

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول.. الأهلي 14-13 الزمالك

ق 29: وقت مستقطع والتعادل 13-13

ق 25: 12-12

ق 22: 11-11

ق 15: 8-8

ق 12: الأهلي يتقدم 8-7

ق 12: تعادل 7-7، ومحمد إبراهيم يتألق ويمنع تقدم الزمالك

ق 10: الزمالك يتقدم 6-5

ق 9: 5-5

ق 8: 5-4 للأهلي

ق 3: إيقاف دقيقتين لعبد الرحمن فيصل لاعب الأهلي

ق2: 2-1 للأهلي

بداية اللقاء في السادسة والنصف على أون تايم سبورتس 2

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