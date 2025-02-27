مباشر الدوري - طلائع الجيش (2)-(1) البنك الأهلي.. جووول يشعل اللقاء

التشكيل - فخر وصلاح محسن ثنائي هجومي في ظهور بوجلبان الأول.. وليادي أساسي مع سموحة

محمد رمضان يتحدث عن موقف كولر وتغير إمام عاشور وقيد معلول وتجديد أكرم توفيق