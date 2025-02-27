مباشر الدوري - طلائع الجيش (2)-(1) البنك الأهلي.. جووول يشعل اللقاء
الخميس، 27 فبراير 2025 - 15:53
كتب : FilGoal
يستضيف طلائع الجيش فريق البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري.
ويحتل البنك الأهلي المركز الرابع برصيد 24 نقطة بينما طلائع الجيش في المركز التاسع بـ 20 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
--------------------------
ق 85: جووول أسامة فيصل يسجل هدف تقليص الفارق
ق 58: جووول يسري وحيد يسجل الثاني برأسية بعد عرضية أحمد الشيخ
ق 50: محمد شعبان يتصدى لفرصة يأو أنور
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق28 جوووول أول حامد الجابري
انطلاق المباراة
نرشح لكم
الزمالك يشكو شوبير ويطالب بمنع ظهوره على الفضائيات تشكيل زد - زيكو والبانوبي يقودان الهجوم أمام الزمالك.. وشادي حسين على الدكة مباشر الدوري - سموحة (0)-(2) المصري.. عودة ميدو جابر مودرن سبورت يعلن رحيل عبد الحليم علي من منصبه التشكيل - جودوين شيكا يقود هجوم طلائع الجيش.. ومحمد إبراهيم أساسي مع البنك الأهلي التشكيل - فخر وصلاح محسن ثنائي هجومي في ظهور بوجلبان الأول.. وليادي أساسي مع سموحة أحمد سليمان يكشف حقيقة تفعيل بند شراء بنتايك من سانت إيتيان محمد رمضان يتحدث عن موقف كولر وتغير إمام عاشور وقيد معلول وتجديد أكرم توفيق