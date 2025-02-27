مباشر الدوري - طلائع الجيش (2)-(1) البنك الأهلي.. جووول يشعل اللقاء

الخميس، 27 فبراير 2025 - 15:53

كتب : FilGoal

طلائع الجيش

يستضيف طلائع الجيش فريق البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري.

ويحتل البنك الأهلي المركز الرابع برصيد 24 نقطة بينما طلائع الجيش في المركز التاسع بـ 20 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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ق 85: جووول أسامة فيصل يسجل هدف تقليص الفارق

ق 58: جووول يسري وحيد يسجل الثاني برأسية بعد عرضية أحمد الشيخ

ق 50: محمد شعبان يتصدى لفرصة يأو أنور

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق28 جوووول أول حامد الجابري

انطلاق المباراة

الدوري المصري طلائع الجيش البنك الأهلي
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