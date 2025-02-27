انتهت الدوري - طلائع الجيش (2)-(2) البنك الأهلي.. تعادل مثير
الخميس، 27 فبراير 2025 - 15:53
كتب : FilGoal
يستضيف طلائع الجيش فريق البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري.
ويحتل البنك الأهلي المركز الرابع برصيد 24 نقطة بينما طلائع الجيش في المركز التاسع بـ 20 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
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انتهت
ق 90+11: جووول أحمد ريان يسجل من علامة الجزاء
ق 85: جووول أسامة فيصل يسجل هدف تقليص الفارق
ق 58: جووول يسري وحيد يسجل الثاني برأسية بعد عرضية أحمد الشيخ
ق 50: محمد شعبان يتصدى لفرصة يأو أنور
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق28 جوووول أول حامد الجابري
انطلاق المباراة
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