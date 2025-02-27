انتهت في الدوري - سموحة (0)-(3) المصري

الخميس، 27 فبراير 2025 - 15:50

كتب : FilGoal

لاعبو المصري يحتفلون بهدف فخر الدين بن يوسف ضد بلاك بولز

يلعب سموحة أمام المصري ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل المصري المركز الخامس برصيد 24 نقطة بينما سموحة في المركز الثالث عشر بـ 17 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

--------------------------

نهاية المباراة بفوز المصري 3-0.

ق 90+1: جوووووول جون إيبوكا يسجل الهدف الثالث للمصري بعد متابعة لعرضية مصطفى أبو الخير في الشباك.

ق 89: إصابة مصطفى أبو الخير وخروجه للعلاج قبل نزوله الملعب مجددا.

ق 74: تبديلان جديدان للمصري بنزول ميدو جابر وأحمد علي عامر بدلا من عبد الرحيم دغموم وسامادو.

ق 64: تبديلان للمصري بنزول مصطفى أبو الخير "المنضم من الأهلي" وحسن علي بدلاً من فخر الدين بن يوسف وعمرو سعداوي.

ق 53: تقليص الفارق لسموحة عن طريق محمد كناريا ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل.

ق 48: القائم يمنع رأسية فخر الدين بن يوسف من إضافة الهدف الثالث للمصري.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق47 جووووول صلاح محسن يسجل الثاني بتسديدة رائعة

ق6 جووووول صلاح محسن يسجل الأول

ق2 خطورة مبكرة من فريق المصري لكن تمر بسلام على سموحة

انطلاق المباراة

الدوري المصري المصري سموحة
نرشح لكم
لا جديد مع بيسيرو.. الزمالك يتعادل أمام زد ويفشل في الانتصار للمباراة الثالثة تواليا الثالث في ترتيب الهدافين.. ناصر منسي يسجل سابع أهدافه قائمة الاتحاد - شكري نجيب ويوسف أسامة في الهجوم.. و8 غيابات أمام بيراميدز خبر في الجول – بوجلبان يرحب بإقامة معسكر لـ المصري في بورسعيد خبر في الجول – مكافأة فورية من كامل أبو علي للاعبي المصري بعد لقاء سموحة قائمة بيراميدز - رمضان صبحي وإبراهيم عادل وماييلي في الهجوم أمام الاتحاد السكندري انتهت في الدوري المصري - الزمالك (1)-(1) زد.. نقطة لكل فريق التجربة الثالثة - مودرن سبورت يعلن عبد الظاهر السقا مدير رياضيا خلفا لعبد الحليم علي
أخر الأخبار
لا جديد مع بيسيرو.. الزمالك يتعادل أمام زد ويفشل في الانتصار للمباراة الثالثة تواليا 4 دقيقة | الكرة المصرية
تريزيجيه يسجل ويقود الريان لتخطي العربي.. وحمدي فتحي يشارك في فوز الوكرة 10 دقيقة | المحترفون
الاتحاد الفلسطيني: فوجئنا بموقف العراق.. ونتمسك بملعبنا الذي ناضلنا من أجله 30 دقيقة | الوطن العربي
كرة يد - في الثانية الأخيرة.. الأهلي ينتصر على الزمالك ويبتعد في صدارة الدوري 39 دقيقة | كرة يد
الدرجة الثانية - 18 فريقا يحسمون التأهل لدورة الترقي.. وموعد إقامتها 54 دقيقة | القسم الثاني
الرجل الأكثر جنونا من كرويف.. عن فرانس هوك صانع علم حراسة المرمى 58 دقيقة | تقرير في الجول
الثالث في ترتيب الهدافين.. ناصر منسي يسجل سابع أهدافه ساعة | الكرة المصرية
العراق يطلب نقل مباراته أمام فلسطين إلى ملعب محايد خارج الأردن ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة أبطال أوروبا والطريق للنهائي - دربي مدريد وقمة نارية لـ ليفربول 2 بعد قرعة أبطال إفريقيا.. أول قرار من الهلال السوداني قبل لقاء الأهلي 3 رابطة الأندية لـ في الجول: فيديو أحمد رضا نُشر بالخطأ.. وإيقاف المتسبب فيه عن العمل 4 مؤتمر كولر - عن سبب غياب معلول وعدم الفوز على الزمالك بـ 5 أهداف