انتهت في الدوري - سموحة (0)-(3) المصري

الخميس، 27 فبراير 2025 - 15:50

كتب : FilGoal

لاعبو المصري يحتفلون بهدف فخر الدين بن يوسف ضد بلاك بولز

يلعب سموحة أمام المصري ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل المصري المركز الخامس برصيد 24 نقطة بينما سموحة في المركز الثالث عشر بـ 17 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة بفوز المصري 3-0.

ق 90+1: جوووووول جون إيبوكا يسجل الهدف الثالث للمصري بعد متابعة لعرضية مصطفى أبو الخير في الشباك.

ق 89: إصابة مصطفى أبو الخير وخروجه للعلاج قبل نزوله الملعب مجددا.

ق 74: تبديلان جديدان للمصري بنزول ميدو جابر وأحمد علي عامر بدلا من عبد الرحيم دغموم وسامادو.

ق 64: تبديلان للمصري بنزول مصطفى أبو الخير "المنضم من الأهلي" وحسن علي بدلاً من فخر الدين بن يوسف وعمرو سعداوي.

ق 53: تقليص الفارق لسموحة عن طريق محمد كناريا ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل.

ق 48: القائم يمنع رأسية فخر الدين بن يوسف من إضافة الهدف الثالث للمصري.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق47 جووووول صلاح محسن يسجل الثاني بتسديدة رائعة

ق6 جووووول صلاح محسن يسجل الأول

ق2 خطورة مبكرة من فريق المصري لكن تمر بسلام على سموحة

انطلاق المباراة

الدوري المصري المصري سموحة
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