التشكيل - فخر وصلاح محسن ثنائي هجومي في ظهور بوجلبان الأول.. وليادي أساسي مع سموحة

الخميس، 27 فبراير 2025 - 15:19

كتب : FilGoal

المصري ضد سموحة

أعلن التونسي أنيس بوجلبان تشكيله الأول في قيادة المصري أمام سموحة ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة الدوري.

ويلعب المصري أمام سموحة على استاد السويس الجديد في الجولة قبل الأخيرة من الدور الأول بالدوري.

ودفع بوجلبان بالثنائي فخر الدين بن يوسف وصلاح محسن في التشكيل الأساسي.

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بينما بدأ سموحة بالثلاثي المحترف عبد الكبير الوادي وأبو بكر ليادي وصامويل أمادي في الهجوم.

وجاء تشكيل سموحة بالكامل كالتالي:

الحارس: الهاني سليمان.

الدفاع: محمد سعيد مكرونة – بركات حجاج – محمد رجب – عبد الرحمن عامر.

الوسط: محمد متولي "كناريا" – عمرو السيسي – محمد كونيه.

الهجوم: عبد الكبير الوادي – أبو بكر ليادي – صامويل أمادي.

وجاء تشكيل المصري بالكامل كالتالي:

الحارس: محمود جاد.

الدفاع: كريم العراقي – خالد صبحي – محمد هاشم – عمرو سعداوي.

الوسط: أحمد عيد – محمد مخلوف – سامادو أتيدجيكو - عبد الرحيم دغموم.

الهجوم: فخر الدين يوسف - صلاح محسن.

ويحتل المصري المركز الخامس برصيد 24 نقطة ولم يحقق الفوز في آخر ثلاث مباريات.

بينما سموحة في المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة وتعرض للهزيمة في آخر مباراتين.

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