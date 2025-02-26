انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(2) فاركو.. فوز الضيوف

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإسماعيلي ضد فاركو في الجولة 15 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في السابعة مساءً على استاد الإسماعيلية.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 68: جووول الثاااني.. عزمي غومة يعزز التقدم بالهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء

ق 65: جووول ياسين الملاح يسجل بتسديدة على الطائر

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 37: هدف غير محتسب سجله ياسين الملاح لاعب فاركو

ق 30: تصويبة من عبد الكريم مصطفى تعلو العارضة

ق 7: القائم يمنع الثاني لفاركو عن طريق عزمي غومة

ق 3: القائم يمنع هدفا محققا لفاركو من عمرو ناصر

بداية اللقاء