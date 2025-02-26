انتهت الدوري المصري - مودرن (2)-(3) الجونة.. انتصار مثير

الأربعاء، 26 فبراير 2025 - 15:57

كتب : FilGoal

الأهلي - مودرن سبورت

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مودرن سبورت ضد الجونة في الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز.

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انتصار مثير

ق 84: جووول أحمد عاطف يضيف الثاني برأسية مستعغلا خطأ الدفاع

ق 72: أحمد عاطف يقلص الفارق من علامة الجزاء

ق 70: ركلة جزاء لوجود دفعة داخل منطقة الجزاء

ق 50: جووول الثااالث.. فيفور أكيم يسجل للجونة بتسديدة أكثر من رائعة على يسار جنش

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق22. جووول الثاني للجونة عن طريق صامويل أوجو مستغلا تمريرة رائعة لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

ق13. جووول أول للجونة عن طريق صامويل أوجو بمتباعة من داخل منطقة الجزاء بعت ارتباك داخل المنطقة.

ق3. العارضة تمنع الأول لمودرن بتسديدة رائعة من حسام حسن.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

مودرن سبورت الجونة الدوري المصري
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