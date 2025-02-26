اسيتراحة الدوري المصري - مودرن سبورت (0)-(2) الجونة.. نهاية الشوط الأول

الأربعاء، 26 فبراير 2025 - 15:57

كتب : FilGoal

الأهلي - مودرن سبورت

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مودرن سبورت ضد الجونة في الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية الشوط الأول

ق22. جووول الثاني للجونة عن طريق صامويل أوجو مستغلا تمريرة رائعة لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

ق13. جووول أول للجونة عن طريق صامويل أوجو بمتباعة من داخل منطقة الجزاء بعت ارتباك داخل المنطقة.

ق3. العارضة تمنع الأول لمودرن بتسديدة رائعة من حسام حسن.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

مودرن سبورت الجونة الدوري المصري
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