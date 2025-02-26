استراحة الدوري المصري – الحرس (0)-(0) الأهلي.. شوط أول سلبي
الأربعاء، 26 فبراير 2025 - 15:35
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة حرس الحدود ضد الأهلي في الدوري المصري.
ـــــــــــــــــــــ
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 39: عرضية من الشحات والدفاع يبعد الكرة قبل أن تصل إلى وسام
ق 33: رأسية في القائم من جراديشار
ق 29: رأسية من وسام تمر جوار المرمى
ق 21: تسديدة قوية على مرمى شوبير أعلى العارضة
ق 17: فرصة خطيرة من الشحات ولكن تسلل
ق 15: تسديدة من أحمد رضا تمر جوار القائم
ق 12: فرصة خطيرة للأهلي وتسديدة من مروان
ق 9: تسديدة وشوبير يتصدى
انطلاق المباراة
نرشح لكم
محمد الشامي يجري جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا مؤتمر بيسيرو: لا أعرف سبب منع جماهير الزمالك من الحضور.. وقدمنا مباراة قوية ضد الأهلي اسيتراحة الدوري المصري - مودرن سبورت (0)-(2) الجونة.. نهاية الشوط الأول لأول مرة.. الزمالك يعلن عقد مؤتمرا صحفيا لـ بيسيرو قبل كل مباراة وبثها مباشرة التونسي أيمن حبيبي معدا بدنيا لـ الإسماعيلي تشكيل حرس الحدود – الزنفلي يحرس المرمى أمام الأهلي.. وممدوح يقود الهجوم تشكيل الأهلي – وسام وجراديشار يقودان الهجوم أمام الحدود.. وشوبير يحرس المرمى مصدر من بيراميدز لـ في الجول: إيقاف القيد ليس بسبب لعيوني.. ولكن لخطأ في جواز سفر صامويل أوجو