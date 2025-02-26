استراحة الدوري المصري – الحرس (0)-(0) الأهلي.. شوط أول سلبي

الأربعاء، 26 فبراير 2025 - 15:35

كتب : FilGoal

الأهلي - حرس الحدود - أحمد رضا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة حرس الحدود ضد الأهلي في الدوري المصري.

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انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 39: عرضية من الشحات والدفاع يبعد الكرة قبل أن تصل إلى وسام

ق 33: رأسية في القائم من جراديشار

ق 29: رأسية من وسام تمر جوار المرمى

ق 21: تسديدة قوية على مرمى شوبير أعلى العارضة

ق 17: فرصة خطيرة من الشحات ولكن تسلل

ق 15: تسديدة من أحمد رضا تمر جوار القائم

ق 12: فرصة خطيرة للأهلي وتسديدة من مروان

ق 9: تسديدة وشوبير يتصدى

انطلاق المباراة

حرس الحدود الأهلي الدوري المصري
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