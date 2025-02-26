انتهت الدوري المصري – حرس الحدود (0)-(1) الأهلي.. نهاية اللقاء

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة حرس الحدود ضد الأهلي في الدوري المصري.

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نهاية المباراة

ق93 جوووول بنشرقي

ق73 حرس الحدود يهدر هدفا محققا بعد مهارة من محمود ممدوح

ق67 مهارة فردية رائعة من بنشرقي ووسام يهدر أمام المرمى الخالي

ق64 سيطرة من الأهلي على الكرة لكن دون خطورة حقيقية

ق56 تسديدة إمام عاشور من خارج منطقة الجزاء لكن بعيدة عن مرمى الزنفلي

ق46 مشاركة أشرف بنشرقي والسولية بدلا من حسين الشحات وأحمد رضا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 39: عرضية من الشحات والدفاع يبعد الكرة قبل أن تصل إلى وسام

ق 33: رأسية في القائم من جراديشار

ق 29: رأسية من وسام تمر جوار المرمى

ق 21: تسديدة قوية على مرمى شوبير أعلى العارضة

ق 17: فرصة خطيرة من الشحات ولكن تسلل

ق 15: تسديدة من أحمد رضا تمر جوار القائم

ق 12: فرصة خطيرة للأهلي وتسديدة من مروان

ق 9: تسديدة وشوبير يتصدى

انطلاق المباراة