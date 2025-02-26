انتهت الدوري المصري – حرس الحدود (0)-(1) الأهلي.. نهاية اللقاء

الأربعاء، 26 فبراير 2025 - 15:35

كتب : FilGoal

الأهلي - حرس الحدود - أحمد رضا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة حرس الحدود ضد الأهلي في الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
تشكيل حرس الحدود – الزنفلي يحرس المرمى أمام الأهلي.. وممدوح يقود الهجوم تشكيل الأهلي – وسام وجراديشار يقودان الهجوم أمام الحدود.. وشوبير يحرس المرمى

نهاية المباراة

ق93 جوووول بنشرقي

ق73 حرس الحدود يهدر هدفا محققا بعد مهارة من محمود ممدوح

ق67 مهارة فردية رائعة من بنشرقي ووسام يهدر أمام المرمى الخالي

ق64 سيطرة من الأهلي على الكرة لكن دون خطورة حقيقية

ق56 تسديدة إمام عاشور من خارج منطقة الجزاء لكن بعيدة عن مرمى الزنفلي

ق46 مشاركة أشرف بنشرقي والسولية بدلا من حسين الشحات وأحمد رضا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 39: عرضية من الشحات والدفاع يبعد الكرة قبل أن تصل إلى وسام

ق 33: رأسية في القائم من جراديشار

ق 29: رأسية من وسام تمر جوار المرمى

ق 21: تسديدة قوية على مرمى شوبير أعلى العارضة

ق 17: فرصة خطيرة من الشحات ولكن تسلل

ق 15: تسديدة من أحمد رضا تمر جوار القائم

ق 12: فرصة خطيرة للأهلي وتسديدة من مروان

ق 9: تسديدة وشوبير يتصدى

انطلاق المباراة

حرس الحدود الأهلي الدوري المصري
نرشح لكم
محمد الشامي يجري جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا مؤتمر بيسيرو: لا أعرف سبب منع جماهير الزمالك من الحضور.. وقدمنا مباراة قوية ضد الأهلي انتهت الدوري المصري - مودرن (2)-(3) الجونة.. انتصار مثير لأول مرة.. الزمالك يعلن عقد مؤتمرا صحفيا لـ بيسيرو قبل كل مباراة وبثها مباشرة التونسي أيمن حبيبي معدا بدنيا لـ الإسماعيلي تشكيل حرس الحدود – الزنفلي يحرس المرمى أمام الأهلي.. وممدوح يقود الهجوم تشكيل الأهلي – وسام وجراديشار يقودان الهجوم أمام الحدود.. وشوبير يحرس المرمى مصدر من بيراميدز لـ في الجول: إيقاف القيد ليس بسبب لعيوني.. ولكن لخطأ في جواز سفر صامويل أوجو
أخر الأخبار
للعام الثاني على التوالي.. EA تطلق ثاني نسخ بطولتها الرمضانية 8 دقيقة | Gamers
تقرير : معلول يقترب من الدوري الكويتي 18 دقيقة | الكرة الإفريقية
اتحاد العاصمة يعلن إلغاء المحكمة الرياضية قرار كاف بشأن مواجهة نهضة بركان 24 دقيقة | الكرة الإفريقية
للمرة الثالثة.. السعودية تواجه أستراليا في نهائي كأس آسيا للشباب 31 دقيقة | سعودي في الجول
تصفيات إفريقيا للمحليين - تحديد موعد مباراتي مصر ضد جنوب إفريقيا 40 دقيقة | منتخب مصر
كوبا ليبرتادوريس - بوكا جونيورز يودع بطريقة مفاجئة من الأدوار التمهيدية 54 دقيقة | أمريكا
برناردو سيلفا: مباريات الدوري الإنجليزي أصبحت مثل مواجهات دوري الأبطال ساعة | الدوري الإنجليزي
محمد الشامي يجري جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة أبطال أوروبا والطريق للنهائي - دربي مدريد وقمة نارية لـ ليفربول 2 قرعة أبطال إفريقيا - مواجهة مصرية في النهائي فقط.. طريق الأهلي وبيراميدز 3 ملف قرعة أبطال إفريقيا والكونفدرالية - تعرف على طريق الرباعي المصري حتى النهائي 4 بعد قرعة أبطال إفريقيا.. أول قرار من الهلال السوداني قبل لقاء الأهلي