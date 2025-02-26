مواعيد مباريات الأربعاء 26 فبراير - الأهلي ضد حرس الحدود.. ومانشستر سيتي يواجه توتنام

تنطلق اليوم الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز، كما تستأنف الجولة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 26 فبراير والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

حرس الحدود × الأهلي.. 4:00 مساء - أون سبورتس 1.

مودرن سبورت × الجونة.. 4:00 مساء - أون سبورتس 2.

الإسماعيلي × فاركو.. 7:00 مساء - أون سبورتس 1.

الدوري الإنجليزي الممتاز

توتنام × مانشستر سيتي.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 2.

نوتينجهام × أرسنال.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

برينتفورد × إيفرتون.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 6.

مانشستر يونايتد × إبسويتش تاون.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

ليفربول × نيوكاسل.. 10:156 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري السعودي

الخليج × الاتحاد.. 7:00 مساء - تطبيق شاهد.

كأس ملك إسبانيا

ريال سوسيداد × ريال مدريد.. 10:30 مساء - تطبيق شاهد.

كأس إيطاليا

يوفنتوس × إمبولي.. 10:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

كأس ألمانيا

لايبزج × فولفسبورج.. 9:45 مساء - دبي الرياضية.

كأس فرنسا

بريست × دانكيرك.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 8.

بريوتشين × باريس سان جيرمان.. 10:10 مساء - بي إن سبورتس 4.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة من هنا