مباشر - برشلونة (3)-(2) أتليتكو مدريد.. ريمونتادا في الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة أمام أتليتكو مدريد في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا على ملعب أولمبيك لويس كومبانيس.

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وتقام مباراة الإياب يوم 2 إبريل القادم، على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

ويلعب ريال مدريد أمام ريال سوسيداد في ذهاب نصف النهائي الآخر مساء يوم غد الأربعاء.

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نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة 3-2

ق 41.. جووووووووول الثالث إنيجو مارتينيز يسجل لبرشلونة برأسية رائعة لتكتمل العودة

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البرشا يقلب الطاولة! 🤯🔥

مارتينيز يسجل ثالث الأهداف في شباك الأتلتي ⚽️🥅



برشلونة 3 × 2 أتلتيكو مدريد#برشلونة_أتلتيكو_مدريد#CopaDelRey | #SSC pic.twitter.com/IEMuvQv4cz — SSC (@ssc_sports) February 25, 2025

ق 32.. انفرااااد جديد ضائع من فيران توريس مهاجم برشلونة

ق 21.. جوووووول التعااااادل لبرشلونة عن طريق كوبارسي من رأسية رائعة.

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ق 20.. جوووووول تقليص الفارق لبرشلونة عن طريق بيدري بعد تسديدة من متابعة لعرضية كوندي.

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هدف برشلوني أول🔥

عرضية من كوندي وتسديدة بيدري تعلن الهدف الأول ⚽️



برشلونة 1 × 2 أتلتيكو مدريد#برشلونة_أتلتيكو_مدريد#CopaDelRey | #SSC pic.twitter.com/HTEg87Tv2c — SSC (@ssc_sports) February 25, 2025

ق 12.. انفرااااد ضائع من برشلونة عن طريق اللاعب فيران توريس ليتألق أمامه الحارس الأرجنتيني موسو ويتصدى للكرة.

ق 6.. جووووووول الثاني لأتليتكو مدريد عن طريق جريزمان بعد مرور رائع من بالدي مدافع برشلونة ليسددها في الشباك.

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مرور وصناعه رائعة من ألفاريز.. وجريزمان يسجل ثاني الأهداف للأتلتي ⚽️🔥



برشلونة 0 × 2 أتلتيكو مدريد#برشلونة_أتلتيكو_مدريد#CopaDelRey | #SSC pic.twitter.com/TxXfCICcaV — SSC (@ssc_sports) February 25, 2025

ق 2: جووووووول جوليان ألفاريز يتقدم لأتليتكو مدريد بالهدف الأول بعد متابعة لعرضية أسكنها في شباك تشيزني.

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هدف مبكر!

جوليان ألفاريز يسجل أول الأهداف لـ أتلتيكو مدريد ⚽️🔥



برشلونة 0 × 1 أتلتيكو مدريد#برشلونة_أتلتيكو_مدريد#CopaDelRey | #SSC pic.twitter.com/Y8ucOw61Vg — SSC (@ssc_sports) February 25, 2025

بداية المباراة