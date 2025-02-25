مباشر الدوري الإنجليزي – تشيلسي (3)-(0) ساوثامبتون.. الشوط الثاني
الثلاثاء، 25 فبراير 2025 - 21:56
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي ضد ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي.
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ق 44: جوووول ليفي كولويل
ق 37: جوووول بيدرو نيتو والثاني
ق 24: جووووول نكونكو والأول
ق 23: بالمر يهدر أمام المرمى بغرابة
انطلاق المباراة
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