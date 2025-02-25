مباشر الدوري الإنجليزي – تشيلسي (3)-(0) ساوثامبتون.. الشوط الثاني

الثلاثاء، 25 فبراير 2025 - 21:56

كتب : FilGoal

تشيلسي ضد ساوثامبتون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي ضد ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 44: جوووول ليفي كولويل

ق 37: جوووول بيدرو نيتو والثاني

ق 24: جووووول نكونكو والأول

ق 23: بالمر يهدر أمام المرمى بغرابة

انطلاق المباراة

تشيلسي ساوثامبتون الدوري الإنجليزي
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