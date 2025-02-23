انتهت الدوري المصري - بيراميدز (2)-(1) طلائع الجيش

الأحد، 23 فبراير 2025 - 18:48

كتب : FilGoal

بيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة بيراميدز ضد طلائع الجيش في الجولة 15 من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة

ق94. جوووول قاااتل لبيراميدز بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

ق85. جووول التعادل لبيراميدز عن طريق أحمد سمير بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق34. كريم طارق يهدر فرصة التعادل بعد مراوغة رائعة لمدافع بيراميدز.

ق27. جووول أول لبيراميدز عن طريق إبراهيم عادل مستغلا تمريرة من فيستون ماييلي.

ق16. يسري وحيد يهدر فرصة الهدف الأول من انفراد بالمرمى.

ق10. مطالبات ببطاقة حمراء لأحمد سامي ولكن الحكم أشار باستمرار اللعب بعد العودة لتقنية الفيديو.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

بيراميدز طلائع الجيش الدوري المصري
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