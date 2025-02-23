مباشر الدوري المصري - زد (2)-(0) غزل المحلة.. جووول الثاااني

الأحد، 23 فبراير 2025 - 15:41

كتب : FilGoal

زد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة زد ضد غزل المحلة في الجولة 15 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد القاهرة الدولي في الرابعة عصرا.

ويحتل زد المركز الـ 13 برصيد 16 نقطة، فيما يأتي غزل المحلة المركز الـ 14 برصيد 14 نقطة.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.

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ق 90+2: جووول الثاااني.. أحمد عادل يسجل لزد

ق 55: بن حمودة ينفرد ويسدد كرة يتصدى لها علي لطفي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 27: جووول معط ماجاسا يسجل الهدف الأول لزد برأسية

ق 9: إصابة زيكو وعودته للمشاركة في المباراة

بداية اللقاء

غزل المحلة الدوري المصري زد
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