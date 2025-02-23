مباشر الدوري المصري - زد (2)-(0) غزل المحلة.. جووول الثاااني

المصري يعلن رحيل علي ماهر

خبر في الجول - بعد رحيل علي ماهر.. بوجلبان أحد المرشحين لقيادة المصري

خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 16 من الدوري

مران الزمالك - جلسة خاصة بين بيسيرو والسعيد.. وانتظام فتوح وشيكابالا

خبر في الجول - رحيل علي ماهر عن قيادة المصري

مصدر من المحلة يكشف لـ في الجول كيف تم قيد العرفاوي بعد نهاية الانتقالات الشتوية

التشكيل - الصفقة الجديدة على دكة غزل المحلة.. وثلاثي في هجوم زد

خبر في الجول - الإسماعيلي يتواصل مع فوتا لتدريب الفريق في ولاية ثالثة