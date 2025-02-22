مباشر كلاسيكو السعودية - اتحاد جدة (1)-(1) الهلال.. جووول التعاادل

السبت، 22 فبراير 2025 - 20:02

كتب : FilGoal

اتحاد جدة - الهلال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة اتحاد جدة ضد الهلال في الجولة 21 من الدوري السعودي.

تابع كلاسيكو السعودية دقيقة بدقيقة من هنا

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ق29. جووووول التعادل للاتحاد عن طريق حسن قادش برأسية.

ق23. جووووول أول للهلال عن طريق ماركوس ليوناردو مستغلا عرضية من كانسيلو داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة بقدمه في الشباك.

ق7. رايكوفيتش يتألق ويمنع تسديدة رائعة من مالكوم.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

الهلال اتحاد جدة الدوري السعودي
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