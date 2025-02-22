مباشر كلاسيكو السعودية - اتحاد جدة (1)-(1) الهلال.. جووول التعاادل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة اتحاد جدة ضد الهلال في الجولة 21 من الدوري السعودي.

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ق29. جووووول التعادل للاتحاد عن طريق حسن قادش برأسية.

ق23. جووووول أول للهلال عن طريق ماركوس ليوناردو مستغلا عرضية من كانسيلو داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة بقدمه في الشباك.

ق7. رايكوفيتش يتألق ويمنع تسديدة رائعة من مالكوم.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل