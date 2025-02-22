انتهت كلاسيكو السعودية - اتحاد جدة (4)-(1) الهلال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة اتحاد جدة ضد الهلال في الجولة 21 من الدوري السعودي.

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نهاية المباراة

ق86. جووووول رااابع للاتحاد عن طريق بنزيمة برأسية بعد عرضية من ديابي.

ق73. إلغاء الهدف لوجود حالة تسلل.

ق72. جووووول راااابع للاتحاد عن طريق كيرم بنزيمة بعد عرضية من حسام عوار.

ق70. هدف غير محتسب للهلال لوجود حالة تسلل.

ق51. جوووووول ثااالث للاتحاد عن طريق بيرجفاين مستغلا تمريرة من نجولو كانتي داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45. جووووول الثاني للاتحاد عن طريق ستيفن بيرجفاين برأسية بمتابعة لرأسيته التي تصدى لها ياسين بونو.

ق29. جووووول التعادل للاتحاد عن طريق حسن قادش برأسية.

ق23. جووووول أول للهلال عن طريق ماركوس ليوناردو مستغلا عرضية من كانسيلو داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة بقدمه في الشباك.

ق7. رايكوفيتش يتألق ويمنع تسديدة رائعة من مالكوم.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل