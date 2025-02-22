انتهت الدوري المصري - الجونة (2)-(0) سيراميكا كليوباترا.. انتصار أصحاب الأرض

السبت، 22 فبراير 2025 - 15:58

كتب : FilGoal

الجونة - سيراميكا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا أمام الجونة في مسابقة الدوري الممتاز.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

--

انتهت

ق 86: جووول الثاااني.. صامويل أوجو يتابع تسديدة ارتدت من يد الحارس ويسجل في الشباك.

ق 63: فرصة لسيراميكا تضيع على 3 مرات عن طريق قلاوة وزلاكة وعابدين وتصل في النهاية ليد محمد علاء حارس الجونة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: الحكم يلغي هدفا لزلاكة بداعي التسلل، وتقنية الفيديو تؤكد القرار

ق 43: عرضية أكيم ورأسية أوجو صامويل ترتطم بعارضة سيراميكا

ق 27: جووول أحمد مجدي كهربا يتقدم للجونة من علامة الجزاء على يسار بسام

ق 25: الحكم يحتسب ركلة جزاء للجونة بعد العودة لتقنية الفيديو

بداية اللقاء

الدوري المصري الممتاز سيراميكا كليوباترا الجونة
نرشح لكم
"يعكس رؤية مصر نحو العالمية".. حضور رئيس الوزراء ووزير الرياضة والأهلي بـ سبورتس إكسبو بإثناء من رويز على الأداء.. محاضرة فنية للحكام بعد آخر 3 جولات سيراميكا كليوباترا يعلن علي ماهر مديرا فنيا للفريق خبر في الجول - رحيل أيمن الرمادي عن سيراميكا كليوباترا.. وعلي ماهر خلفا له الأهلي: إصابة معلول قبل مواجهة الزمالك بيومين.. وموعد عودته غزل المحلة يقرر إيقاف مستحقات اللاعبين وتغريم كل لاعب 50 ألف جنيه منافس الزمالك - ستيلينبوش: لم نكن نريد مواجهة الزمالك.. ونسبة فوزنا 30% الهلال السوداني: لم نستقر على ملعبنا لمواجهة الأهلي حتى الآن
أخر الأخبار
ماك أليستر: خسائر أرسنال تجعل حياة ليفربول أسهل 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رينجرز يعلن تعيين باري فيرجسون كمدرب حتى نهاية الموسم ساعة | الكرة الأوروبية
بايرن يوضح إصابة كيميتش ساعة | الكرة الأوروبية
الرياضية: النصر يخاطب لجنة الحكام لإيقاف دوران مباراة واحدة ساعة | سعودي في الجول
تمهيدا لتدريب المصري.. الترجي الجرجيسي يعلن رحيل أنيس بوجلبان ساعة | الوطن العربي
"يعكس رؤية مصر نحو العالمية".. حضور رئيس الوزراء ووزير الرياضة والأهلي بـ سبورتس إكسبو 2 ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر فليك: موقف يامال لم يتحدد بعد.. ونشبه العائلة في برشلونة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
فان دايك يوجه رسالة هامة للغاية إلى جماهير ليفربول 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة أبطال أوروبا والطريق للنهائي - دربي مدريد وقمة نارية لـ ليفربول 2 قرعة أبطال إفريقيا - مواجهة مصرية في النهائي فقط.. طريق الأهلي وبيراميدز 3 ملف قرعة أبطال إفريقيا والكونفدرالية - تعرف على طريق الرباعي المصري حتى النهائي 4 بعد قرعة أبطال إفريقيا.. أول قرار من الهلال السوداني قبل لقاء الأهلي