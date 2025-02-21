طارق مصطفى: تدريب الزمالك لا يمكن رفضه.. ولسنا من أكثر الفرق تعاقدا

أبدى طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي رضاه عن تقدم الفريق ووصوله للمركز الرابع في الترتيب.

وقال مصطفى في تصريحاته لقناة دي إم سي: "لم يكن التوفيق حليفنا في البداية ولكننا اكتسبنا احترام الجميع".

وأضاف "لسنا من الفرق التي تعاقدت مع العديد من اللاعبين. تعاقدنا مع 8 فقط وهناك فرق ضمت 15 أو 16 لاعبا ولكن المسألة بالكيف وليس الكم".

وأوضح "لم يعد دافع الانضمام للبنك الأهلي هو المقابل المادي. خلقنا الدوافع والإطار المناسب للفريق خصوصا أننا نفتقر للجماهير التي تساند اللاعبين وتجعلهم يلعبون بروح قوية".

وعن أسامة فيصل وحالته بعد حديثه عن إجباره على الرحيل عن الزمالك قال: "تحدثت معه عن أدوار المهاجم وتطور كثيرا معنا. إنه لا يزال صغيرا في السن ويسير بشكل جيد والمستقبل أمامه".

وعن ترشيحه لتدريب الزمالك بعد رحيل كريستيان جروس قال: "لم يتحدث معي أحد. أنا واحد من أبناء الزمالك والعديد حصلوا على هذه الفرصة ولم تأتِني بعد. لا يمكن رفض طلب الزمالك ولكني الآن مع فريق كبير وأحترمه".

ويحتل البنك الأهلي المركز الرابع برصيد 25 نقطة، بفارق نقطتين عن المصري الخامس الذي لم يلعب بعد في الجولة الحالية.

الترتيب يتصدره بيراميدز برصيد 33 نقطة، ويليه الأهلي برصيد 32 نقطة، ثم الزمالك برصيد 27 نقطة.

ويلتقي الأهلي والزمالك يوم السبت 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الـ 15 من الدوري الممتاز.