انتهت الدوري المصري - بتروجت (2)-(2) الحرس والبنك (3)-(2) الاتحاد.. إثارة
الجمعة، 21 فبراير 2025 - 19:01
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي بتروجت ضد حرس الحدود، والبنك الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الجولة 15 من الدوري المصري.
بتروجت × حرس الحدود
انتهت
ق 90+1: جوووول عمرو جمال يخطف التعادل برأسية رائعة
ق 87: جووول قااااتل.. أحمد فاروق يخطف هدفا قاتلا لبتروجت مستفيدا من خطأ دفاعي
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45: جووول حازم العسكري يحول عرضية بلمسة إلى الشباك مدركا التعادل للحرس
ق 9: جووول أووول بتروجت يتقدم برأسية هادي رياض
بداية اللقاء
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــا.
البنك الأهلي × الاتحاد السكندري
انتهت
ق 59: ياو أنور يسجل الثالث بعد عرضية مدبولي
ق 51: جووول عرضية متقنة من الجهة اليسرى ورأسية عبد الغني محمد تعلن التعادل
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 42: خروج عمرو جمعة ومشاركة شكري نجيب
ق 33: جووول عمرو جمعة يقلص الفارق للاتحاد برأسية رائعة
ق 5: محمد إبراهيم يحول عرضية ياو أنور في الشباك مضيفا الثاني
ق 3: أسامة فيصل يتقدم بالهدف الأول بتسديدة قوية بعد عرضية ياو أنور
بداية اللقاء
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــا.