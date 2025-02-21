مباشر الدوري المصري - بتروجت (1)-(1) الحرس والبنك (2)-(2) الاتحاد.. جووول التعااادل
الجمعة، 21 فبراير 2025 - 19:01
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي بتروجت ضد حرس الحدود، والبنك الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الجولة 15 من الدوري المصري.
بتروجت × حرس الحدود
نهاية الشوط الأول
ق 45: جووول حازم العسكري يحول عرضية بلمسة إلى الشباك مدركا التعادل للحرس
ق 9: جووول أووول بتروجت يتقدم برأسية هادي رياض
بداية اللقاء
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــا.
البنك الأهلي × الاتحاد السكندري
ق 51: جووول عرضية متقنة من الجهة اليسرى ورأسية عبد الغني محمد تعلن التعادل
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 42: خروج عمرو جمعة ومشاركة شكري نجيب
ق 33: جووول عمرو جمعة يقلص الفارق للاتحاد برأسية رائعة
ق 5: محمد إبراهيم يحول عرضية ياو أنور في الشباك مضيفا الثاني
ق 3: أسامة فيصل يتقدم بالهدف الأول بتسديدة قوية بعد عرضية ياو أنور
بداية اللقاء
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــا.