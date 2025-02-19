مباشر - أستون فيلا (2)-(2) ليفربول.. نونيز يهدر أمام المرمى الخالي

الأربعاء، 19 فبراير 2025 - 21:04

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أستون فيلا وليفربول، في مباراة مقدمة من الجولة الـ29 للدوري الإنجليزي.

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ق. 68 سوبوسلاي ينفرد ويمرر الكرة إلى نونيز أمام المرمى الخالي ولكن يهدر فوق العارضة.

ق. 66 تبديلان لليفربول بدخول داروين نونيز وكونور برادلي بدلا من ديوجو جوتا، وترينت أرنولد.

ق. 65 عرضية من روبيرتسون ورأسية من جوتا فوق المرمى.

ق. 61 التعاااااااادل تمريرة من صلاح إلى نرينت أرنولد الذي سدد في المرمى مسجلا التعادل.

ق. 59 أوووه تصويبة رائعة من جوتا في العارضة

ق. 49 أوووه راشفورد يمر من أليسون المتقدم ويسدد تجاه المرمى، لكن كوناتي يحولها إلى ركنية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 47 جووووول ثااااني عرضية من لوكاس دين ويقابلها واتكينز برأسية في المرمى مسجلا الثاني.

ق. 40 كورتيس جونز يسدد بجانب المرمى.

ق. 39 أوووه جوتا ينفرد تماااما ويسدد بعيدا عن المرمى.

ق. 37 جووول التعاااادل لأستون فيلا عن طريف يوري تيليمانس.

ق. 28 جووووووووووول أووووول لليفربول. خطأ فادح والكرة تصل إلى جوتا الذي يمرر إلى صلاح الذي يسجل في المرمى الخالي مسجلا الأول.

ق. 25 عرضية من روبيرتسون ورأسية من صلاح فوق المرمى.

ق. 18 بينية رائعة من جونز إلى سوبوسلاي الذي انفرد وسدد لكن مارتينيز يتصدى لها.

ق. 16 هدف ملغي لأستون فيلا بعد انطلاقة رائعة وتبادل للكرة بين راشفورد وماركو أسينسيو ثم عرضية قابلها أولي واتكينز بلمسة في المرمى ولكن يلغى الهدف للتسل.

ق. 6 عرضية من ترينت أرنولد ورأسية من جوتا بجانب المرمى.

ق. 5 تمريرة من صلاح إلى جوتا داخل منطقة الجزاء والبرتغالي يسدد في الدفاع.

ق. 3 أوووه ركنية تنقذ قصيرة من ماك أليستر إلى سوبوسلاي الذي مرر إلى نرينت أرنولد الذي أرسل بينية ساقطة إلى فان دايك الذي سدد مباشرة فوق المرمى.

بداية المباراة

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