استراحة الدوري - غزل المحلة (0)-(0) المصري.. نهاية الشوط الأول
الثلاثاء، 18 فبراير 2025 - 18:35
كتب : FilGoal
يواجه غزل المحلة فريق المصري ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري على استاد برج العرب.
ويحتل المصري المركز الرابع برصيد 23 نقطة بينما غزل المحلة في المركز الخامس عشر بـ 11 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
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نهاية الشوط الأول
ق46 عامر عامر يتألق أمام رأسية صلاح محسن
ق22 هدف كريم بامبو لكن غير متحسب بسبب التسلل.
ق10 بامبو يهدر الأول للمصري
انطلاق المباراة
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