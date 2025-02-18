انتهت الدوري - غزل المحلة (1)-(0) المصري.. نهاية المباراة

يواجه غزل المحلة فريق المصري ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري على استاد برج العرب.

ويحتل المصري المركز الرابع برصيد 23 نقطة بينما غزل المحلة في المركز الخامس عشر بـ 11 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

----------------------

نهاية المباراة

ق98 عامر عامر يتصدى لتسديدة جون إيبوكا

ق54 جووول أول لغزل المحلة بعد خطأ فادح من محمود حمدي

ق50 هدف غير محتسب لمحمد أشرف

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46 عامر عامر يتألق أمام رأسية صلاح محسن

ق22 هدف كريم بامبو لكن غير متحسب بسبب التسلل.

ق10 بامبو يهدر الأول للمصري

انطلاق المباراة