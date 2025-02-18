انتهت الدوري - غزل المحلة (1)-(0) المصري.. نهاية المباراة
الثلاثاء، 18 فبراير 2025 - 18:35
كتب : FilGoal
يواجه غزل المحلة فريق المصري ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري على استاد برج العرب.
ويحتل المصري المركز الرابع برصيد 23 نقطة بينما غزل المحلة في المركز الخامس عشر بـ 11 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
----------------------
نهاية المباراة
ق98 عامر عامر يتصدى لتسديدة جون إيبوكا
ق54 جووول أول لغزل المحلة بعد خطأ فادح من محمود حمدي
ق50 هدف غير محتسب لمحمد أشرف
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق46 عامر عامر يتألق أمام رأسية صلاح محسن
ق22 هدف كريم بامبو لكن غير متحسب بسبب التسلل.
ق10 بامبو يهدر الأول للمصري
انطلاق المباراة
نرشح لكم
في الجول يكشف رد الرابطة على الزمالك بشأن تغيير جائزة رجل المباراة أمام بتروجت قبل النهاية بـ 3 جولات - 4 فرق تحسم موقفها في مجموعتي الدوري.. وموقف الزمالك والإسماعيلي انتصار غائب منذ أكثر من 17 عاما.. غزل المحلة يهزم المصري بهدف دون مقابل خبر في الجول - محمود جهاد يقترب من الغياب أمام الأهلي طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة محمود جهاد بسيوني: حققنا 3 نقاط ثمينة.. ونؤمن بقدرتنا على التواجد ضمن الفرق المنافسة التشكيل - صلاح محسن ضمن 4 تغييرات مع المصري.. وبن حمودة وعبده يحيى يقودان المحلة خبر في الجول - تحسن حالة زيزو واللاعب يواصل التأهيل في مران الزمالك