انتهت في الدوري المصري - طلائع الجيش (1)-(0) زد.. 3 نقاط ثمينة

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 - 15:47

كتب : FilGoal

طلائع الجيش ضد الأولمبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة طلائع الجيش ضد زد في الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة

ق84 رجب عمران يهدر فرصة محققة لتسجيل الهدف الثاني بعد انفراد تام بالمرمى

ق63 جووول الأول لنادي طلائع الجيش بعد تسديدة صاروخية من حامد الجابري

ق60 تسديدة قوية من يسري وحيد تمر أعلى مرمى زد بقليل

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق36. تسديدة من كريم طارق تمر بجوار المرمى.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

زد طلائع الجيش الدوري المصري
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