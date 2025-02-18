سلة - قائمة منتخب مصر للمرحلة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 - 13:24

كتب : هاني العوضي

منتخب مصر - كرة سلة

أعلن محمد الكرداني مدرب منتخب مصر لكرة السلة قائمة الفريق التي ستخوض تصفيات كأس أمم إفريقيا.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في المرحلة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا والتي ستقام في مدغشقر خلال الفترة من 21 إلى 23 فبراير.

وشهدت القائمة تواجد عمرو زهران ومصطفى كيجو.

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وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

إيهاب أمين – أحمد عادل – ميدو طه – يوسف شحاتة – مهاب ياسر – عمرو زهران – يوسف شوشة – عمر الشيخ – خالد عبد الناصر – أنس أسامة – مصطفى كيجو – عمر طارق.

وكان منتخب مصر قد توج ببطولة قطر الودية خلال الأيام الماضية.

ونجح منتخب مصر في التأهل للنسخة الماضية من كأس أمم إفريقيا.

منتخب مصر كرة سلة كأس أمم إفريقيا لكرة السلة
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