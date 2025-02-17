انتهت في الدوري المصري – الاتحاد (1)-(0) الجونة.. جوووول قاتل فادي فريد

إبراهيم عادل: أحاول خلق دوافع لنفسي في كل مباراة.. ولدينا هدف واحد في بيراميدز

الاتحاد يعود للانتصارات ويزيد أوجاع الجونة في مباراة التغييرات الاضطرارية

الرابع على التوالي.. هدف إبراهيم عادل ينصر بيراميدز على مودرن في أول ظهور لـ بن شيخة

الأهلي يعلن توقيع عقد رعاية جديد لفريق كرة القدم

انتهت الدوري المصري – مودرن (0)-(1) بيراميدز.. فوز الأزرق

التشكيل – شكري نجيب يقود هجوم الاتحاد.. ومروان محسن أساسي مع الجونة

التشكيل – ماييلي أساسي مع بيراميدز.. وحسام حسن يقود هجوم مودرن في أول ظهور لـ بن شيخة

الرابعة دون فوز.. سيراميكا كليوباترا يتعادل مع إنبي