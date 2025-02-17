مباشر الدوري المصري – الاتحاد (1)-(0) الجونة.. جوووول قاتل فادي فريد

الأهلي يعلن توقيع عقد رعاية جديد لفريق كرة القدم

انتهت الدوري المصري – مودرن (0)-(1) بيراميدز.. فوز الأزرق

التشكيل – شكري نجيب يقود هجوم الاتحاد.. ومروان محسن أساسي مع الجونة

التشكيل – ماييلي أساسي مع بيراميدز.. وحسام حسن يقود هجوم مودرن في أول ظهور لـ بن شيخة

الرابعة دون فوز.. سيراميكا كليوباترا يتعادل مع إنبي

الزمالك يهدد بمقاطعة جائزة رجل المباراة بعد ما حدث مع بنتايك

بتروجت: رشاد المتولي رفض تجديد عقده.. وسببان لتلقي أهداف 90+

وكيل الجفالي ينفي لـ في الجول رحيله غاضبا: كيف سيغادر بمفرده وهو لا يعلم شيئا بالقاهرة