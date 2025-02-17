مباشر الدوري المصري – الاتحاد (1)-(0) الجونة.. جوووول قاتل فادي فريد

الإثنين، 17 فبراير 2025 - 18:55

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - الجونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ضد الجونة في الجولة 14 من الدوري المصري.

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ق 87: جووووول فادي فريد والأول للاتحاد السكندري

انطلاق المباراة

الاتحاد السكندري الجونة الدوري المصري
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