انتهت الدوري المصري – مودرن (0)-(1) بيراميدز.. فوز الأزرق
الإثنين، 17 فبراير 2025 - 18:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مودرن سبورت ضد بيراميدز في الجولة 14 من الدوري المصري.
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نهاية المباراة بفوز بيراميدز بهدف دون رد
ق 78: هدف غير محتسب من ماييلي
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف
ق 45+3: جووووول إبراهيم عادل والأول
ق 33: فيستون ماييلي يهدر الأول أمام المرمى وجنش يتألق
ق. 22 أوووه عرضية من مصطفى فتحي يقابلها إبراهيم عادل بلمسة من على خط الست ياردات لكن فوق المرمى.
ق 10: أحمد عاطف يهدر فرصة أمام المرمى
انطلاق المباراة
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