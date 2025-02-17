انتهت الدوري المصري – مودرن (0)-(1) بيراميدز.. فوز الأزرق

الإثنين، 17 فبراير 2025 - 18:51

كتب : FilGoal

بيراميدز - مودرن فيوتشر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مودرن سبورت ضد بيراميدز في الجولة 14 من الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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نهاية المباراة بفوز بيراميدز بهدف دون رد

ق 78: هدف غير محتسب من ماييلي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف

ق 45+3: جووووول إبراهيم عادل والأول

ق 33: فيستون ماييلي يهدر الأول أمام المرمى وجنش يتألق

ق. 22 أوووه عرضية من مصطفى فتحي يقابلها إبراهيم عادل بلمسة من على خط الست ياردات لكن فوق المرمى.

ق 10: أحمد عاطف يهدر فرصة أمام المرمى

انطلاق المباراة

بيراميدز مودرن سبورت الدوري المصري
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