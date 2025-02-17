مباشر الدوري المصري – مودرن (0)-(1) بيراميدز.. هدف غير محتسب

الإثنين، 17 فبراير 2025 - 18:51

كتب : FilGoal

بيراميدز - مودرن فيوتشر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مودرن سبورت ضد بيراميدز في الجولة 14 من الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
التشكيل – شكري نجيب يقود هجوم الاتحاد.. ومروان محسن أساسي مع الجونة التشكيل – ماييلي أساسي مع بيراميدز.. وحسام حسن يقود هجوم مودرن في أول ظهور لـ بن شيخة

ق 78: هدف غير محتسب من ماييلي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف

ق 45+3: جووووول إبراهيم عادل والأول

ق 33: فيستون ماييلي يهدر الأول أمام المرمى وجنش يتألق

ق. 22 أوووه عرضية من مصطفى فتحي يقابلها إبراهيم عادل بلمسة من على خط الست ياردات لكن فوق المرمى.

ق 10: أحمد عاطف يهدر فرصة أمام المرمى

انطلاق المباراة

بيراميدز مودرن سبورت الدوري المصري
نرشح لكم
الأهلي يعلن توقيع عقد رعاية جديد لفريق كرة القدم مباشر الدوري المصري – الاتحاد (1)-(0) الجونة.. جوووول قاتل فادي فريد التشكيل – شكري نجيب يقود هجوم الاتحاد.. ومروان محسن أساسي مع الجونة التشكيل – ماييلي أساسي مع بيراميدز.. وحسام حسن يقود هجوم مودرن في أول ظهور لـ بن شيخة الرابعة دون فوز.. سيراميكا كليوباترا يتعادل مع إنبي الزمالك يهدد بمقاطعة جائزة رجل المباراة بعد ما حدث مع بنتايك بتروجت: رشاد المتولي رفض تجديد عقده.. وسببان لتلقي أهداف 90+ وكيل الجفالي ينفي لـ في الجول رحيله غاضبا: كيف سيغادر بمفرده وهو لا يعلم شيئا بالقاهرة
أخر الأخبار
الأهلي يعلن توقيع عقد رعاية جديد لفريق كرة القدم 33 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: توتنام يرسل كشافين لمتابعة بيلينجهام الصغير ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري المصري – الاتحاد (1)-(0) الجونة.. جوووول قاتل فادي فريد 2 ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري – مودرن (0)-(1) بيراميدز.. هدف غير محتسب 2 ساعة | الدوري المصري
دوري NBA – بالنظام الجديد.. فريق شاكيل أونيل بطلا لمباراة كل النجوم 2 ساعة | كرة السلة الأمريكية
التشكيل – شكري نجيب يقود هجوم الاتحاد.. ومروان محسن أساسي مع الجونة 2 ساعة | الدوري المصري
التشكيل – ماييلي أساسي مع بيراميدز.. وحسام حسن يقود هجوم مودرن في أول ظهور لـ بن شيخة 2 ساعة | الدوري المصري
الرابعة دون فوز.. سيراميكا كليوباترا يتعادل مع إنبي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد سنوات الصراع.. مرتضى منصور يعلن انتهاء كافة خلافاته مع الخطيب 2 خبر في الجول - الأهلي يبلغ عبد القادر بموقفه من العروض وكأس العالم للأندية 3 جوارديولا: هذا ما صنع الفارق في هاتريك مرموش 4 في الجول يكشف تفاصيل إصابتي إمام عاشور وربيعة أمام غزل المحلة