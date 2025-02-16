محمد رمضان: لا تعليق على تجديد الشناوي.. وحدث تغيير في موقف أكرم لن أفصحه

الأحد، 16 فبراير 2025 - 23:03

كتب : عمرو عبد المنعم

الأهلي - الإسماعيلي - محمد الشناوي

كشف محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي مستجدات التجديد لبعض نجوم الفريق وعلى رأسهم محمد الشناوي قائد الأحمر.

أكرم توفيق

النادي : الأهلي

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال رمضان عبر قناة إم بي سي مصر 2: "وانتقل للحديث عن أكرم توفيق قائلا: "رفقا باللاعبين لا نريد القسوة عليه لأن لاعب كرة القدم عمره في الملاعب قصير جدا ومسيرته تنتهي في منتصف الثلاثينات ويجب ألا نلومه عندما يبحث عن تأمين مستقبله".

وأضاف "إذا تراجع مستوى اللاعب أو تعاقدنا مع لاعب آخر في نفس مركزه من حق اللاعب أن يرحل".

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وأكمل "حدث تغيير في موقف أكرم توفيق ولكن لن أتحدث عن التفاصيل".

وبسؤاله هل اتفق الأهلي على تجديد تعاقد محمد الشناوي رد قائلا: "لا تعليق".

وأتم تصريحاته "محمد شوقي يستكمل المفاوضات لتجديد تعاقد ياسر إبراهيم ورامي ربيعة".

وينتهي تعاقد الرباعي محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق.

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