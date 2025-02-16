ميدو: لن نتحدث عن تجديد عقد لاعب قبل مباراة الأهلي.. ولن نقيم بيسيرو حاليا

شدد أحمد حسام "ميدو" عضو لجنة الكرة بنادي الزمالك على أن اللجنة ستضع خطة طويلة الأمد لقطاع كرة القدم بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وتعادل الزمالك مع بتروجت بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب السلام بالجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

وقال ميدو عبر قناة دي إم سي: "زيزو نجم كبير وأسهم في فوز الزمالك كثيرا وفي تلك الفترة يمر الفريق بنتائج سلبية ومن الطبيعي أن يتم تحميل الأمر لنجوم الفريق وهذا عنصر طبيعي بكرة القدم".

وواصل "لا نفضل الحديث عن أي شيء يخص تجديد لاعب حاليا سواء زيزو أو أي لاعب آخر ولن نتحدث عن التجديد أو تعديل العقود قبل مباراة الأهلي وأطلب من الجماهير الدعم خلال الفترة المقبلة لأن لكل فرد دوره سواء كان نحن أو مجلس الإدارة أو اللاعبين أو الجماهير".

وتابع "بداية من المباراة المقبلة سيكون شكل الفريق أفضل وليس لدينا الكثير من الكلام في الفترة الحالية لأنه وقت العمل وليس الحديث".

وشدد "يجب أن نركز حاليا ونعطي الفرصة للمدرب ليصلح الأخطاء التي ظهرت في مباراة اليوم ولدينا ثقة في المدرب وجهازه وفي لاعبينا وقدرتهم على تقديم مباراة كبيرة ضد الأهلي".

وأضاف "لا نتعاقد مع مدرب لنحكم عليه من مباراة أو مباراتين، السيرة الذاتية لبيسيرو كبيرة وخبرته كبيرة وتواجد فقط لمدة 48 ساعة ونحن ندعمه ولا يزال أمامنا موسم طويل وننافس على 4 بطولات والأخطاء سيتم إصلاحها والنتائج ستعود لطبيعتها".

وأكمل "في المرحلة الحالية يجب أن نركز على مباراة تلو الأخرى وأن نصلح الأخطاء ونحاول الفوز بأقدر قدر من المباريات".

وأردف "شكل الدوري الجديد صعب بالنسبة للفرق الصغيرة فقط ولكن الفرق الكبيرة تلعب دائما من أجل الفوز والفارق الوحيد هو ان عدد المباريات أصبح أقل وهذا يعطي المساحة للفرق لكي تتعافى بعكس المواسم الماضية وهذا يعطي الأفضلية للمدرب واللاعبين".

وأضاف "الفترة المقبلة ستكون بمثابة فترة تقييم وسنعمل على احتياجات الفريق وسنرفع توصياتنا للإدارة بالاتفاق مع المدرب على المراكز التي نحتاجها ولكن لا يزال الوقت طويل على نهاية الموسم وسنعمل من الآن".

وأتم "سنحدد موعد أول اجتماع لنا كلجنة كرة في الفترة المقبلة ولكننا نتواصل باستمرار وسنضع خطة طويلة الأمد لقطاع الكرة بالكامل في الزمالك وستكون جاهزة بأسرع وقت".