مباشر الدوري المصري – الإسماعيلي (0)-(1) الأهلي.. ركلة جزاء ضائعة من الشحات

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي ضد الأهلي في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

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ق 26: ركلة الجزاء تضيع من حسين الشحات

ق 24: ركلة جزاااء للأهلي بعد سقوط إمام عاشور من قبل عبد الله السعيد

ق 22: العودة للفيديو لمراجعة ركلة جزاء بعد سقوط إمام عاشور

ق 14: حسين الشحات يسقط ويطالب بركلة جزاء

ق 9: جووووول مروان عطية يسجل الأول

ق 8: ركلة جزاء لنيتس جراديشار بعد عرقلته من قبل الدفاع

ق 6: مطالبات بركلة جزاء

انطلاق المباراة