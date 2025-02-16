انتهت الدوري المصري – الإسماعيلي (0)-(4) الأهلي.. فوز الأحمر
الأحد، 16 فبراير 2025 - 18:43
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي ضد الأهلي في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.
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نهاية المباراة بفوز الأهلي
ق 87: جووووول أحمد رضا والرابع
ق 83: جوووول الشحات والثالث
ق 78: فرصة جديدة ضائعة من إمام عاشور
ق 76: نزول وسام أبو علي وكريم وليد وأشرف داري بدلا من جراديشار ورامي ربيعة ومروان عطية
ق 74: علي الملواني يهدر فرصة للإسماعيلي بتسديدة في العارضة
ق 59: فرصة من جراديشار بتسديدة بالقدم اليسرى
ق 52: جوووول الثاني إمام عاشور
ق 49: انفراد ضائع من جراديشار
نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد
ق 40: هدف غير محتسب من حسين الشحات
ق 26: ركلة الجزاء تضيع من حسين الشحات
ق 24: ركلة جزاااء للأهلي بعد سقوط إمام عاشور من قبل عبد الله السعيد
ق 22: العودة للفيديو لمراجعة ركلة جزاء بعد سقوط إمام عاشور
ق 14: حسين الشحات يسقط ويطالب بركلة جزاء
ق 9: جووووول مروان عطية يسجل الأول
ق 8: ركلة جزاء لنيتس جراديشار بعد عرقلته من قبل الدفاع
ق 6: مطالبات بركلة جزاء
انطلاق المباراة