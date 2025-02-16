انتهت الدوري المصري – الإسماعيلي (0)-(4) الأهلي.. فوز الأحمر

الأحد، 16 فبراير 2025 - 18:43

كتب : FilGoal

الأهلي - الإسماعيلي - إمام عاشور

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي ضد الأهلي في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي

ق 87: جووووول أحمد رضا والرابع

ق 83: جوووول الشحات والثالث

ق 78: فرصة جديدة ضائعة من إمام عاشور

ق 76: نزول وسام أبو علي وكريم وليد وأشرف داري بدلا من جراديشار ورامي ربيعة ومروان عطية

ق 74: علي الملواني يهدر فرصة للإسماعيلي بتسديدة في العارضة

ق 59: فرصة من جراديشار بتسديدة بالقدم اليسرى

ق 52: جوووول الثاني إمام عاشور

ق 49: انفراد ضائع من جراديشار

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد

ق 40: هدف غير محتسب من حسين الشحات

ق 26: ركلة الجزاء تضيع من حسين الشحات

ق 24: ركلة جزاااء للأهلي بعد سقوط إمام عاشور من قبل عبد الله السعيد

ق 22: العودة للفيديو لمراجعة ركلة جزاء بعد سقوط إمام عاشور

ق 14: حسين الشحات يسقط ويطالب بركلة جزاء

ق 9: جووووول مروان عطية يسجل الأول

ق 8: ركلة جزاء لنيتس جراديشار بعد عرقلته من قبل الدفاع

ق 6: مطالبات بركلة جزاء

انطلاق المباراة

الأهلي الإسماعيلي الدوري المصري
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