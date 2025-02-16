انتهت الدوري الإنجليزي - توتنام (1)-(0) مانشستر يونايتد

الأحد، 16 فبراير 2025 - 18:22

كتب : FilGoal

أليخاندرو جارناتشو - مانشستر يونايتد - توتنام

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة توتنام ضد مانشستر يونايتد في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

ق58. الحارس يمنع التعادل بعد تسديدة من جارناتشو.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق25. أونانا يمنع الهدف الثاني بعد تسديدة من ماتياس تيل.

ق20. جارناتشو يهدر انفرادا بالمرمى.

ق12. جووووول أول لتوتنام عن طريق ماديسون بمتابعة لتسديدة بيرجفال التي تصدى لها أونانا.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

مانشستر يونايتد توتنام الدوري الإنجليزي الممتاز
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