استراحة الدوري المصري - الحرس (1)-(0) فاركو.. نهاية الشوط الأول

الأحد، 16 فبراير 2025 - 18:22

كتب : FilGoal

ياسين مرعي - فاركو - غزل المحلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة حرس الحدود ضد فاركو في الجولة 14 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في السادسة والنصف على استاد الحرس.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا.

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نهاية الشوط الأول

ق 24 جووول محمود ممدوح يسجل هدف التقدم بتسديدة رائعة في على يسار الحارس

بداية اللقاء

حرس الحدود فاركو الدوري المصري
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