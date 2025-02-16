انتهت الدوري المصري - سموحة (1)-(4) البنك.. رباعية رائعة

الأحد، 16 فبراير 2025 - 15:59

كتب : FilGoal

سموحة

يستضيف سموحة فريق البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل سموحة المركز العاشر برصيد 17 نقطة بينما البنك الأهلي في المركز السادس برصيد 19 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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انتهت

ق 87: أسامة فيصل يسجل الهدف الرابع

ق 75: جووول أسامة فيصل يعزز التقدم من علامة الجزاء

ق 61: ياو أنور يسجل الهدف الثاني للبنك الأهلي

ق 47: عبد الكبير الوادي يسجل التعادل بعد تمريرة ثنائية لصالح سموحة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 21: جووول أحمد ياسر ريان يتقدم بالهدف الأول للبنك بمهارة رائعة بعد خطأ دفاعي لسموحة

ق 13: البلعوطي يتصدى ومتابعة سالم برأسية تمر بجوار القائم بغرابة

انطلاق المباراة

الدوري المصري سموحة البنك الأهلي
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