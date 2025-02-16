انتهت الدوري المصري - سموحة (1)-(4) البنك.. رباعية رائعة

يستضيف سموحة فريق البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل سموحة المركز العاشر برصيد 17 نقطة بينما البنك الأهلي في المركز السادس برصيد 19 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

--------------------

انتهت

ق 87: أسامة فيصل يسجل الهدف الرابع

ق 75: جووول أسامة فيصل يعزز التقدم من علامة الجزاء

اللي يغلط يستقبل 🔥.. ياو أنور يمنح التقدم للبنك الأهلي من جديد بهدف رائع في شباك سموحة ⚽️ pic.twitter.com/IxdXbDIwe0 — ON Sport (@ONTimeSports) February 16, 2025

ق 61: ياو أنور يسجل الهدف الثاني للبنك الأهلي

جوووووول 💥💥 على طريقة جدو وزيدان 2010.. عبد الكبير الوادي يتعادل لسموحة بهدف ولا أروع في شباك البنك الأهلي 🔥⚽ pic.twitter.com/WSpvkEn9Uf — ON Sport (@ONTimeSports) February 16, 2025

ق 47: عبد الكبير الوادي يسجل التعادل بعد تمريرة ثنائية لصالح سموحة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

video:1

جوووووول 💥💥

بترقيصة 2X1 .. أحمد ياسر ريان يسجل الهدف الأول للبنك الأول في شباك سموحة🔥⚽ pic.twitter.com/lK5mJ9BVG2 — ON Sport (@ONTimeSports) February 16, 2025

ق 21: جووول أحمد ياسر ريان يتقدم بالهدف الأول للبنك بمهارة رائعة بعد خطأ دفاعي لسموحة

ق 13: البلعوطي يتصدى ومتابعة سالم برأسية تمر بجوار القائم بغرابة

انطلاق المباراة