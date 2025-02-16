انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(1) ولفرهامبتون.. فوز ثمين للريدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون من الدوري الإنجليزي.

ويحل ولفرهامبتون ضيفا على ليفربول ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي في الرابعة مساء.

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نهاية اللقاء بفوز ليفربول

ق71: دخول واتارو إندو بدلا من لويس دياز

ق66: جووووووووول رائع ماتيوس كونيا يقلص الفارق بتسديدة مدهشة

ق64: خروج ترينت ألكسندر أرنولد وديوجو جوتا ودخول كونور برادلي وداروين نونيز

ق59: الحكم يقرر إلغاء ركلة الجزاء بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد

ق57: ركلة جزاااااااااء

ق 52: هدف غير محتسب لصلاح

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43: تسديدة قوية من محمد صلاح ولكنها بعيدة عن المرمى

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ق37: جووووووووووول صلاح من ركلة جزاء رائعة

ق35: ركلة جزاء لليفربول بعد عرقلة الحارس للويس دياز

32: هجمة خطيرة لليفربول وحارس الذئاب يتألق

ق26: صاروخية من دومينيك سوبوسلاي بجانب القائم

ق21: رأسية جوتا تمر فوق العارضة

ق15: جوووووووووووول أول لليفربول لويس دياز بعد لمسة من محمد صلاح تغير مسارها بواسطة مدافع ولفرهامبتون

ق8: تسديدة ديوجو جوتا من داخل منطقة الجزاء تمر بجوار القائم

انطلاق المباراة