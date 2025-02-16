انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(1) ولفرهامبتون.. فوز ثمين للريدز

الأحد، 16 فبراير 2025 - 15:55

كتب : FilGoal

محمد صلاح مع ليفربول ضد ولفرهامبتون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون من الدوري الإنجليزي.

ويحل ولفرهامبتون ضيفا على ليفربول ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي في الرابعة مساء.

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نهاية اللقاء بفوز ليفربول

ق71: دخول واتارو إندو بدلا من لويس دياز

ق66: جووووووووول رائع ماتيوس كونيا يقلص الفارق بتسديدة مدهشة

ق64: خروج ترينت ألكسندر أرنولد وديوجو جوتا ودخول كونور برادلي وداروين نونيز

ق59: الحكم يقرر إلغاء ركلة الجزاء بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد

ق57: ركلة جزاااااااااء

ق 52: هدف غير محتسب لصلاح

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43: تسديدة قوية من محمد صلاح ولكنها بعيدة عن المرمى

ق37: جووووووووووول صلاح من ركلة جزاء رائعة

ق35: ركلة جزاء لليفربول بعد عرقلة الحارس للويس دياز

32: هجمة خطيرة لليفربول وحارس الذئاب يتألق

ق26: صاروخية من دومينيك سوبوسلاي بجانب القائم

ق21: رأسية جوتا تمر فوق العارضة

ق15: جوووووووووووول أول لليفربول لويس دياز بعد لمسة من محمد صلاح تغير مسارها بواسطة مدافع ولفرهامبتون

ق8: تسديدة ديوجو جوتا من داخل منطقة الجزاء تمر بجوار القائم

انطلاق المباراة

ليفربول ولفرهامبتون
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