مباشر الدوري - الزمالك (0)-(0) بتروجت.. تقنية الفيديو تلغي ركلة الجزاء
الأحد، 16 فبراير 2025 - 15:52
كتب : FilGoal
يستضيف الزمالك فريق بتروجت ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة الدوري المصري.
ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 26 نقطة وبفارق 3 نقاط عن المركز الثاني و4 عن الصدارة، بينما بتروجت في المركز التاسع برصيد 17 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
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ق28 تقنية الفيديو تلغي ركلة الجزاء
ق25 ركلة جزاء لصالح الزمالك
ق21 تسديدة قوية من حامد حمدان لكن أعلى مرمى صبحي
ق10 هادي رياض يسدد رأسية رائعة لكن أعلى مرمى محمد صبحي
ق8 الونش كاد أن يفتتح التسجيل مبكرا لكن تتحول لركنية
ق6 إصابة وتوقف الملعب بعد اصطدام رأس نبيل عماد وحامد حمدان
انطلاق المباراة
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