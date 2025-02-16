انتهت الدوري - الزمالك (1)-(1) بتروجت

الأحد، 16 فبراير 2025 - 15:52

كتب : FilGoal

أحمد زيزو - الزمالك ضد بتروجت

يستضيف الزمالك فريق بتروجت ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 26 نقطة وبفارق 3 نقاط عن المركز الثاني و4 عن الصدارة، بينما بتروجت في المركز التاسع برصيد 17 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق95. جوووول التعادل للزمالك عن طريق ناصر منسي.

ق94. جووول قاتل لبتروجت عن طريق مصطفى الجمل بعد مرور راتئع من دونجا ليسدد بقوة أرضية في الشباك.

ق85. زيزو يهدر من جديد من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من عبد الله السعيد

ق75. العارضى تمنع هدف التقدم من رأسية زيزو.

ق60 رأسية الونش تمر بجوار القائم الأيمن لعمر صلاح

ق55 زيزو يهدر هدفا محققا

ق46 صبحي يتألق في الثواني الأولى

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40 سيف الجزيري يطالب بركلة جزاء ونادر قمر الدولة يأمر باستئناف اللعب

ق28 تقنية الفيديو تلغي ركلة الجزاء

ق25 ركلة جزاء لصالح الزمالك

ق21 تسديدة قوية من حامد حمدان لكن أعلى مرمى صبحي

ق10 هادي رياض يسدد رأسية رائعة لكن أعلى مرمى محمد صبحي

ق8 الونش كاد أن يفتتح التسجيل مبكرا لكن تتحول لركنية

ق6 إصابة وتوقف الملعب بعد اصطدام رأس نبيل عماد وحامد حمدان

انطلاق المباراة

الدوري المصري الزمالك بتروجت
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