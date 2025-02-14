مباشر - حفل الأهلي للإعلان عن ملعبه الخاص من الأقصر.. ظهور كأس العالم للأندية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لحفل الأهلي التاريخي الخاص ببدء بناء استاد النادي الأهلي.

وتقام الاحتفالية في معبد حتشبسوت بمحافظة الأقصر اليوم الجمعة 14 فبراير 2025 تشهد الكشف عن تصميم الاستاد، وفي حضور خاص بكأس العالم للأندية.

وأعلنت شركة القلعة الحمراء لإدارة المنشآت عن حصولها على التراخيص والموافقات اللازمة من هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة 6 أكتوبر لبدء أعمال إنشاء استاد النادي الأهلي الجديد بمدينة الشيخ زايد.

ويُعد استاد الأهلي بمثابة "مشروع القرن"، بحسب شركة القلعة الحمراء، بإعتباره مدينة رياضية متكاملة والتي تصل تكلفة إنشائها 8 مليار جنيه.

ومن المقرر أن تتضمن المدينة استاد متكامل بسعة 42,000 متفرج، ومستشفى رياضي مبتكر يقدم خدمات طبية متخصصة للرياضيين، ومتحف رياضي يوثق تاريخ النادي وإنجازاته، بالإضافة إلى جامعة رائدة تساهم في تطوير التعليم الرياضي، ومدرسة رياضية متخصصة لإعداد الأجيال الشابة من الرياضيين الموهوبين بالإضافة إلى فندق.

وكانت شركة بيلتون للتأجير التمويلي والتخصيم قد أعلنت توقيع عقد شراكة مع شركة القلعة الحمراء لتمويل استاد النادي الأهلي. وأشارت الشركة إلى أن التمويل سيكون مقابل 4 مليارات جنيه لإنشاء الاستاد ومدينة رياضية كاملة بمدينة الشيخ زايد.

وكشف FilGoal.com تفاصيل المشروع في وقت سابق:

- التصميم نفذته شركة أمريكية. - عملية الإنشاء ستتم من خلال تحالف شركات مصرية وإماراتية وستستغرق 4 سنوات.

- سعة الاستاد الجديد 42 ألف متفرج. - ستحصل الجهات الممولة والمنفذة على حق الانتفاع لـ 25 عاما قبل انتقال الملكية بالكامل إلى الأهلي.

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شاهد الحفل بشكل مباشر من هنــــــــــــــــــــــــــا والذي يبدأ في السابعة مساءً.

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كريستيان فييري ممثل فيفا خلال حفل الأهلي: منذ فترة طلبت زوجتي مني زيارة مصر وبعد أسبوعين تلقيت اتصالا من فيفا يطلب مني السفر لمصر لأكون سفيرا لكأس العالم للأندية.

ليس لدي الكلمات لأعبر عن مصر، إنفانتينو لم يستطع القدوم هنا، وسعيد بوجودي لتمثيل هذا الكأس، الأهلي سيخوض الافتتاح أمام فريق كبير مثل إنتر ميامي.

جيريمي ثيم ممثل فيفا خلال حفل الأهلي: شرف عظيم أن أكون هنا في الأقصر. الليلة نحتفل بلحظة وصول كأس العالم للأندية في مصر والذي يستضيفه أحد أنجح الأندية في العالم، الأهلي رمز الصمود والتميز والطموح الذي لا ينتهي، مثّل الأهلي قارته دوليا وأكد أن العمل الجاد يؤدي للعظمة، واليوم تاريخ الأهلي يتضح بوجود كأس العالم للأندية.

ظهور كأس العالم للأندية في بداية الحفل

بدء الحفل بظهور زاهي حواس عالم الأثار المصرية

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