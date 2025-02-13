مباشر الدوري - مودرن سبورت (0)-(0) طلائع الجيش.. فرص مهدرة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مودرن سبورت أمام طلائع الجيش في الجولة الـ13 من مسابقة الدوري.

ويحتل طلائع الجيش المركز الـ12 برصيد 16 نقطة، فيما يحل مودرن سبورت المركز الأخير برصيد 7 نقاط.

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ق 58: كرة عرضية لعبها حسام حسن رأسية مرت بجوار القائم الأيسر لطلائع الجيش بقليل.

ق 56: تمريرة رائعة من معتز زدام تصل لمحمد دسوقي أمام مرمى الطلائع ولكن تألق عماد السيد وتصدى لانفراد مهاجم مودرن.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

ق 39: تسديدة قوية من إسلام محارب من خارج منطقة الجزاء تصدى لها محمود جنش حارس مرمى مودرن.

ق 2: لاعبو مودرن سبورت يطالبون بركلة جزاء نتيجة دفع مهاجم مودرن سبورت داخل منطقة الجزاء، والحكم يامر باستمرار اللعب.

بداية المباراة