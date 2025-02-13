مواعيد مباريات الخميس 13 فبراير 2025.. مباراتان بالدوري المصري وكلاسيكو السعودية

يشهد اليوم الخميس الموافق 13 من شهر فبراير 2025 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

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الدوري المصري

يستضيف مودرن سبورت فريق طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من المسابقة.

ويقام اللقاء المقرر إقامته على استاد السلام في تمام الرابعة عصار ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

بينما يحل الاتحاد السكندري ضيفا على إنبي في تمام السابعة مساء على استاد المقاولون العرب.

ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

الدوري السعودي

يحل ضمك بقيادة طارق حامد ضيفا على الأخدود في الرابعة وعشر دقائق، ويذاع عبر قناة SSC سبورت إكسترا 2.

بينما يستضيف أهلي جدة فريق النصر في كلاسيكو السعودية في السابعة والنصف مساء.

ويذاع عبر قناة SSC سبورت 1.

الدوري الأوروبي

تنطلق منافسات ذهاب الملحق المؤهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي.

ويحل ريال سوسيداد ضيفا على ميتلاند في الثامنة إلا ربع مساء.

بينما يستضيف بورتو فريق روما في تمام العاشرة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

وفي نفس التوقيت يحل جالاتاسراي ضيفا على ألكمار الهولندي ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.