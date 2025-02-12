مباشر الدوري الإنجليزي - إيفرتون (1)-(1) ليفربول.. الشوط الثاني
الأربعاء، 12 فبراير 2025 - 21:24
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إيفرتون وليفربول في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الـ15 للدوري الإنجليزي، والمقررة على ملعب جوديسون بارك.
ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة، فيما يحتل إيفرتون المركز الـ16 برصيد 26 نقطة.
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بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1
ق 25.. إصابة ندياي لاعب إيفرتون وخروجه باكيا ونزول هاريسون بدلا منه.
ق 16.. جووووول التعادل سريعا من ليفربول بعد عرضية رائعة من صلاح لعبها ماك أليستر رأسية في شباك ليفربول.
ق 11.. جوووول أول بيتو يسجل التقدم لإيفرتون بعد انفراده بالحارس أليسون وسط غفلة من دفاع ليفربول.
بداية المباراة
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