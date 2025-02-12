انتهت الدوري - بيراميدز (3)-(0) حرس الحدود.. نهاية المباراة
الأربعاء، 12 فبراير 2025 - 18:51
كتب : FilGoal
يستضيف بيراميدز فريق حرس الحدود ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري المصري.
ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 27 نقطة وحال انتصاره يتصدر الترتيب، بينما حرس الحدود في المركز السادس بـ 18 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
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نهاية المباراة
ق98 جوووووول أوباما يسجل الثالث
ق83 جوووول مصطفى فتحي يسجل الهدف الثاني
ق69 الحكم لا يحتسب ركلة جزاء بعد اللجوء لتقنية الفيديو واكتشاف تسلل
ق65 توقف المباراة بسبب مطالبات حرس الحدود باحتساب ركلة جزاء
ق59 إلغاء الهدف بسبب اصطدام يد فيستون ماييلي في مدافع حرس الحدود
ق55 جوووول إبراهيم عادل يسجل الثاني
ق47 العارضة تنقذ حرس الحدود من الثاني بسبب تسديدة ماييلي
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق46 ماييلي يهدر ركلة جزاء
ق43 ركلة جزاء لصالح بيراميدز
ق30 مطالبات بركلة جزاء بسبب لمسة يد على إبراهيم عادل
ق8 جوووول أول مبكر لأحمد عاطف قطة
انطلاق المباراة