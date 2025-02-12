مباشر الدوري المصري - زد (1)-(1) سيراميكا كليوباترا.. جووووول بلحاج

الأربعاء، 12 فبراير 2025 - 15:55

كتب : FilGoal

هدف واحتفال صديق أوجولا ضد زد - الصور من حساب سيراميكا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة زد ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

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ق87 جوووووول أحمد بلحاج يسجل من ركلة جزاء

ق85 تقنية الفيديو تتدخل وتحتسب ركلة جزاء لسيراميكا كليوباترا

ق69 جوووووول رائع من مصطفى زيكو

ق52 إلغاء هدف لاكاي بسبب التسلل

ق51 جووووول فخري لاكاي

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

زد سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
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