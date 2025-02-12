مباشر الدوري المصري - زد (1)-(1) سيراميكا كليوباترا.. جووووول بلحاج

خبر في الجول - بن شيخة يحضر مواجهة مودرن سبورت وطلائع الجيش قبل إتمام التعاقد

مران الزمالك - انتظام الونش وتأهيل فتوح وشيكابالا وحمدي استعدادا للقاء بتروجت

مران الأهلي - ظهور يحيى عطية الله بقناع طبي.. وبدء الاستعدادات للقاء الإسماعيلي

الجفالي ينتظم في مران الزمالك

مباشر الدوري المصري - الجونة (0)-(0) الإسماعيلي.. جووول أووول

بعد تعافيه من الإصابة.. عبد الله السعيد ينتظم في مران الزمالك

التشكيل - مروان محسن يقود هجوم الجونة.. وخطاري أساسي مع الإسماعيلي

بركات: تكرار القول إنني زملكاوي تسبب في أزمة.. ومن يعتقد أن الأهلي يفوز بالتحكيم خاطئ