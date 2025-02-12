انتهت الدوري المصري - زد (1)-(1) سيراميكا كليوباترا.. نهاية المباراة

الأربعاء، 12 فبراير 2025 - 15:55

كتب : FilGoal

هدف واحتفال صديق أوجولا ضد زد - الصور من حساب سيراميكا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة زد ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
بعد تعافيه من الإصابة.. عبد الله السعيد ينتظم في مران الزمالك التشكيل - مروان محسن يقود هجوم الجونة.. وخطاري أساسي مع الإسماعيلي ذا أثليتك: هافيرتز يغيب حتى نهاية الموسم

نهاية اللقاء

ق95 زيكو يسجل الثاني ولكن غير محتسب بداعي التسلل

ق87 جوووووول أحمد بلحاج يسجل من ركلة جزاء

ق85 تقنية الفيديو تتدخل وتحتسب ركلة جزاء لسيراميكا كليوباترا

ق69 جوووووول رائع من مصطفى زيكو

ق52 إلغاء هدف لاكاي بسبب التسلل

ق51 جووووول فخري لاكاي

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

زد سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
نرشح لكم
تشكيل بيراميدز - عودة الشيبي.. وإبراهيم عادل أساسي أمام حرس الحدود تعادل معتاد بين سيراميكا كليوباترا وزد في الدوري عودة انتصار غائب.. الجونة يتفوق على الإسماعيلي بثنائية مروان وعباس التشكيل - حمدي يحرس مرمى المصري في غياب جاد.. وإبراهيم وريان على دكة بدلاء البنك خبر في الجول - بن شيخة يحضر مواجهة مودرن سبورت وطلائع الجيش قبل إتمام التعاقد مران الزمالك - انتظام الونش وتأهيل فتوح وشيكابالا وحمدي استعدادا للقاء بتروجت مران الأهلي - ظهور يحيى عطية الله بقناع طبي.. وبدء الاستعدادات للقاء الإسماعيلي الجفالي ينتظم في مران الزمالك
أخر الأخبار
تشكيل بيراميدز - عودة الشيبي.. وإبراهيم عادل أساسي أمام حرس الحدود 5 دقيقة | الدوري المصري
تعادل معتاد بين سيراميكا كليوباترا وزد في الدوري 6 دقيقة | الدوري المصري
عودة انتصار غائب.. الجونة يتفوق على الإسماعيلي بثنائية مروان وعباس 14 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - حمدي يحرس مرمى المصري في غياب جاد.. وإبراهيم وريان على دكة بدلاء البنك 18 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - بن شيخة يحضر مواجهة مودرن سبورت وطلائع الجيش قبل إتمام التعاقد 53 دقيقة | الدوري المصري
تحت قيادة الكاس.. انتظام سباعي محترف في معسكر منتخب مصر تحت 17 عاما 53 دقيقة | الكرة المصرية
مران الزمالك - انتظام الونش وتأهيل فتوح وشيكابالا وحمدي استعدادا للقاء بتروجت ساعة | الدوري المصري
مران الأهلي - ظهور يحيى عطية الله بقناع طبي.. وبدء الاستعدادات للقاء الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف تفاصيل إصابتي إمام عاشور وربيعة أمام غزل المحلة 2 خبر في الجول - تمت.. الجفالي إلى الزمالك وتفاصيل التعاقد 3 بهدفه أمام توتنام.. رقم نادر لمحمد صلاح مع ليفربول 4 بعد قيده.. معلول يتحدث عن علاقته بجماهير الأهلي ودور الخطيب وحقيقة الخلاف مع كولر