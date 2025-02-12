انتهت الدوري المصري - زد (1)-(1) سيراميكا كليوباترا.. نهاية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة زد ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية اللقاء

ق95 زيكو يسجل الثاني ولكن غير محتسب بداعي التسلل

ق87 جوووووول أحمد بلحاج يسجل من ركلة جزاء

ق85 تقنية الفيديو تتدخل وتحتسب ركلة جزاء لسيراميكا كليوباترا

ق69 جوووووول رائع من مصطفى زيكو

ق52 إلغاء هدف لاكاي بسبب التسلل

ق51 جووووول فخري لاكاي

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل